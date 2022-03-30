Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'daki savaş protesto edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'daki savaş "susma eylemiyle" protesto edildi.

"Siyah Giyen Kadınlar" derneğinin düzenlediği savaş karşıtı susma eylemine, Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinden "Zepa ve Srebrenitsa Anneleri" derneği de katıldı.

Belgrad'ın ana caddesi Knez Mihail'de yapılan eyleme sessizlik ve siyahlar hakim oldu.

"Ukrayna işgaline son", "Putin dur", "Putin, Ukrayna'dan ellerini çek" yazılı pankartların açıldığı eylemde, Rusya ve Ukrayna'daki barış hareketleriyle dayanışma ve destek mesajları verildi.

Pankartlarla savaşta sivillerin çektiği acılara dikkat çekildi.

Eylemciler, emniyet güçleri tarafından kordon altına alınırken öfkelenen bir rahip, toplananlara "utanmaları" gerektiğini söyledi.