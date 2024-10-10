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Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Sırbistan ziyareti öncesi başkent Belgrad'ın sokakları Türkiye ve Sırbistan bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Sırbistan ziyareti öncesi başkent Belgrad'ın sokakları Türkiye ve Sırbistan bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Erdoğan, bugün Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Sırbistan'da temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Dış Politika Diplomasi Sırbistan Türkiye belgrad Güncel

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