Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini belirtti

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, " Sırbistan, önemli bir ortak ve daha geniş bölgede istikrarın etkili faktörü olan Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermekte ve işbirliğinin, profesyonel temasların ve deneyim alışverişinin güçlendirilmesinin tüm vatandaşlarımızın güvenliğine ve refahına katkıda bulunduğuna inanmaktadır." dedi.

Büyükelçi Jovanovic'in ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da görev yapan büyükelçiler ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Jovanovic buradaki konuşmasında, Sırbistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihine ilişkin bilgi vererek, ülkesi için askeri tarafsızlığın dış ve güvenlik politikasının temeli olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) barış koruma misyonları ile uluslararası güvenliğe somut katkı sağladıklarını söyleyen Jovanovic, bu durumun Sırbistan'ın uluslararası sahnede istikrarlı ve sorumlu aktör olma taahhüdünü teyit ettiği değerlendirmesini yaptı.

Jovanovic, hızlı küresel değişim ve karmaşık güvenlik sorunlarının yaşandığı bir dönemde, barış ve istikrarın korunmasının en önemli önceliklerinden biri olduğu mesajını verdi.

"Sırbistan, önemli bir ortak ve daha geniş bölgede istikrarın etkili faktörü olan Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermekte ve işbirliğinin, profesyonel temasların ve deneyim alışverişinin güçlendirilmesinin tüm vatandaşlarımızın güvenliğine ve refahına katkıda bulunduğuna inanmaktadır." ifadesini kullanan Jovanovic, iki ülke arasındaki üst düzey temaslara işaret etti.

Jovanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iki ülke ilişkilerindeki durumu "altın çağ olarak" değerlendirdiklerini vurgulayarak, Belgrad ile Ankara arasındaki ekonomik işbirliğinin de arttığını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
