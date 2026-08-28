Sırbistan'da 20 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Sırbistan'da yüksek sıcaklığın ve kuraklığın etkisiyle ülkenin farklı bölgelerinde çıkan 20 orman yangınına müdahale sürerken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden sağlanan söndürme desteğinin uzatıldığı bildirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ağustosun başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıktığı belirtildi.

Açıklamada, halihazırda aktif durumda olan 20 yangına müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Ülkede 5 Ağustos'tan bu yana Deliblato Kumları bölgesinde süren orman yangınının ise kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, hafta sonu beklenen şiddetli rüzgarın bölgede yangının yeniden büyümesini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, AB ülkeleri Romanya, Slovakya ve Çekya'dan sağlanan söndürme desteğinin 5 Eylül'e kadar uzatıldığı ifade edilirken, bu ülkelerden gelen itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterlerinin saha çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Sırbistan medyası, ülkede bu ay meydana gelen orman yangınlarında 14 bin hektardan fazla alanın yandığını kaydetti.

Kaynak: AA