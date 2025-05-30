Sırbistan'daki Askeri Fabrikada Patlama: 5 Yaralı

Sırbistan'ın batısındaki Valjevo'da bulunan bir askeri fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin savunma alanındaki önemli fabrikalarından olan Krusik'ten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde fabrikada patlama meydana geldiği belirtildi.

"Her gün düzenli yapılan presleme işlemi esnasında preste bulunan ateşleyici amplifikatörün devreye girmesi sonucu patlama meydana geldi. Olay sonucu 1 çalışanda kesikler oluştu, 4 çalışanda ise kulak çınlaması yaşandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.