Sırbistan'da Öğrenciler Devlet Televizyonunu Ablukaya Aldı

- Sırbistan'da protestocu öğrenciler devlet televizyonunu ablukaya aldı

BELGRAD - Sırbistan'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan iktidar karşıtı protestocular, devlet televizyonunun kapatılması talebiyle binayı ablukaya aldı.

Sırbistan'da iktidar karşıtı protestocu öğrenciler ve gösterilere destek veren halk, eylemlerini ve protestoları görmezden gelmekle suçladıkları Sırbistan Devlet Radyo ve Televizyonu ve bölgesel yayıncı Voyvodina Radyo ve Televizyonu'na ait binaların önlerine çadır kurarak, binaya giriş çıkışları engellemeye başladı. Başkent Belgrad'da bugün üçüncü gününe giren eylem nedeniyle RTS çalışanlarının bir kısmı bu sabah binaya ancak polis müdahalesinin ardından giriş yapabildi. Polisle yaşanan itişme sırasında göstericiler, polise karşı koyabilmek adına ablukaya destek çağrısı yaptı. Polis binaya bazı çalışanları sokmayı başarırken, göstericiler barışçıl bir protesto yapmak istediklerini ortaya koymak adına ellerini havaya kaldırdı.

Benzer şekilde ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrinde de üniversite öğrencileri, RTV binası önünde abluka eylemi başlattı. Protestocu öğrenciler, Belgrad ve Novi Sad şehirlerindeki eylemlerin talepleri yerine getirilene kadar devam edeceğini duyurdu. Göstericiler, taleplerinin medyayı denetleyen Dijital Medya Düzenleme Kurulu'nun yönetiminin tamamen değişmesi ya da RTS ve RTV'nin kapatılması olduğunu beyan etti. Abluka, kamu yayıncısının yanı sıra RTS'ye ait stüdyoyu kullanan özel bir televizyonun da programlarının aksamasına neden oldu.

"Eylem yasa dışı"

RTS yönetimi tarafından yayınlanan bir açıklamada ise, öğrencilerin kamu yayıncısına yönelik abluka eyleminin yasa dışı olduğu ifade edildi. RTS'nin açıklamasında kamu çalışanlarının görevlerini yapmalarını engellemenin kabul edilemez olduğu ifade edilirken, RTV Genel Müdürü Goran Karadzic ise öğrencilerin eylemlerini "terörizm" olarak tanımladı.

Sırbistan'da protestocular, taraflı yayın yapmakla suçladıkları RTS'yi mart ayında da ablukaya almış ancak bu eylem 20 saat ile sınırlı tutulmuştu.

Sırbistan'da protestolar

Sırbistan'da iktidar karşıtı protesto gösterileri, 1 Kasım 2024'te Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile 15 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrasında patlak vermişti. Haftalarca süren protestoların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, göstericilerin taleplerine yanıt olarak kabinede kapsamlı bir revizyona gidileceğini açıklamış, bu açıklamadan bir gün sonra 28 Ocak tarihinde ise Başbakan Milos Vucevic istifasını açıklamıştı. İstifalar sonrasında kalabalık protesto gösterileri devam ederken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic yeni hükümeti kurma görevini 6 Nisan tarihinde hekim ve akademisyen Djuro Macut'a vermişti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ayrıca devam eden protesto gösterilerine karşı pazar günü Belgrad'da büyük bir iktidara destek mitingi düzenlemiş ve protestocuların yapmak istediği "renkli devrimin" başarısız olduğunu söylemişti.