Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi düzenlendi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi düzenlendi.
İran'ın Belgrad Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İranlı Mahsa Emini'nin ölümüne dikkati çekmek amacıyla "Kadın, hayat, özgürlük" yazılı döviz taşıdı.
Göstericiler, daha sonra olaysız dağıldı.
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Birçok ülkede, Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.
Kaynak: AA / Bojan Bednar - Güncel