Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı

Güncel Haberler

Sırbistan'da İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi yapıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İranlı kadınlarla dayanışma gösterisi düzenlendi.

İran'ın Belgrad Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İranlı Mahsa Emini'nin ölümüne dikkati çekmek amacıyla "Kadın, hayat, özgürlük" yazılı döviz taşıdı.

Göstericiler, daha sonra olaysız dağıldı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Birçok ülkede, Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Bojan Bednar - Güncel

Mahsa Emini Sırbistan Belgrad İran Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title