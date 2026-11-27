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Sırbistan'da 27 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Öğrenci Listesi'nin adayı akademisyen Radomir Saicic oldu.

Öğrenci Listesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 27 Aralık'ta yapılacak seçime ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gururla sizlere cumhurbaşkanı seçimi için adayımız, akademisyen Radomir Saicic'i sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

31 Ekim 1961'de Belgrad'da doğan Saicic, Belgrad Üniversitesinde kimya eğitimi aldı ve aynı fakültede kimya alanında öğretim üyeliği görevine devam ediyor.

Saicic, 25 Ekim'de yapılan genel seçimde Öğrenci Listesi'nden milletvekili seçilerek Sırbistan Ulusal Meclisine girmişti.

Ülkede cumhurbaşkanlığı makamı boşta olduğu için yasa gereği Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı sıfatıyla Aleksandar Cupic, bu göreve vekalet ediyor.

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan genel seçimi Öğrenci Listesi yüzde 52,7 ile kazanmış ve eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" Listesi de yüzde 39,1 oy almıştı.

Kaynak: AA