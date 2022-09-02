Sırbistan'da "Açık Balkan Girişimi" Zirvesi düzenlendi (2)

Zirveye, ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Açık Balkan Girişimi'nin, iş birliği ve ekonomik gelişim için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Vucic, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Macaristan ve özellikle Türkiye'den katılımcılara teşekkür ederken, söz konusu ülkelerin birbirine olan bağlılığını vurguladı.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın iyi ilişkileri sayesinde iki ülke arasındaki turist sayısındaki artışa dikkati çeken Vucic, Makedonya ile ülkesi arasında ise çözüme ulaşılmamış problemlerin olmadığını söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Rama ise zirvenin öneminin altını çizerken, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na zirveye katıldığı için teşekkür etmek isterim. Türkiye bizim en önemli stratejik partilerimizden." diye konuştu.

Rama, "Bizlerin ilk seçimi barış. Biz halklarımızın barış içerisinde yaşamasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovacevski de söz konusu ülkelerin birlikte çalışmasının önümüzdeki kışı kolay geçirmeleri ve AB yolundaki ilerleyişleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Ukrayna-Rusya savaşının oluşturduğu zorlukları vurgulayan Kovacevski, "Kendimize karşı iyi olursak, Avrupa ve tüm dünyaya da iyi oluruz." dedi.

Zirveye, Bosna Hersek ve Karadağ da katıldı

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ise zirvede konuk olarak bulunduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ülkesinin, henüz Açık Balkan girişimine katılmadığını ifade eden Tegeltija, "Bosna Hersek'in konuk olarak katılmanın dışında, Açık Balkan'ın parçası olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Karadağ Başbakanı Abazovic ise "Ukrayna-Rusya arasında savaş sürerken, burada, halkların hayatları için önemli konuları konuşmak adına bir araya gelip, masa başında toplanılmış olmasından duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Zaman 'gelişimi ve barışı' seçme zamanı." dedi.

Ülkesinin Açık Balkan'a destek verdiğini vurgulayan Abazovic, "Bu diyalog ve anlaşma yolu. Desteklenmesi gereken önemli bir yol." ifadesini kullandı.

Zirve kapsamında, ilgili ülkeler arasında serbest ticareti sağlamak ve çalışma izinlerine kolaylık getirmek adına, yüksek öğretim, turizm, kültür, ticaret ve vergilendirme alanlarında iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı kaydedildi.

Açık Balkan Girişimi

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın kurduğu ve o dönem kamuoyunda "Mini Schengen" olarak bilinen bölgesel girişim, ilk olarak 10 Ekim 2019'da Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde üç ülkenin liderlerinin katılımıyla tanıtılmıştı.

Bu ülkelerin liderleri Temmuz 2021'de "Mini Schengen" olarak bilinen bölgesel girişimi, "Açık Balkan" (Open Balkan) olarak adlandırdıklarını duyurmuştu. Girişim bölgesel iş birliğin artırılması yanı sıra bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonuna yardımcı olmayı amaçlıyor.

Daha önce Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova girişime dahil olmayı reddederken, son zirveyle girişimin parçası olmayı reddeden tek ülke Kosova kaldı.