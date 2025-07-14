Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Novi Pazar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Programda konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, ülkesinin 15 Temmuz 2016'da zor ve acı dolu bir gece geçirdiğini belirterek, Türk halkının cesaretine vurgu yaptı.

Sırbistan ve ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'tan gelen desteğin önemine işaret eden Saygılı, 15 Temmuz gecesi Sırbistan ve Sancak halkının da Türkiye ile beraber uyumadığını söyledi.

Saygılı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sırbistan'da oldukça aktif şekilde çalıştığına değinerek, TİKA'nın katkılarıyla Tutin kentindeki bir lisede "15 Temmuz" isimli salonun açılışının yapıldığını ifade etti.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da Türk halkının 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı kahramanca mücadele verdiğini söyleyerek, "Novi Pazar'da o gece kimse uyuyamadı. Dualarımız Türk halkıyla birlikteydi. Gece boyu gelecek güzel haberleri bekledik ve sonunda demokrasinin kazandığını duyduk." dedi.

Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen ise FETÖ ile mücadelenin önemine işaret ederek, Sırbistan'a bu süreçte gösterdiği destek için teşekkür etti.

Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Fuad Bacicanin, 15 Temmuz gecesinin sembol haline geldiğini kaydetti.

Anma programının ardından katılımcılar, 15 Temmuz anısına "demokrasi nöbeti" tuttu. Etkinlik kapsamında Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz fotoğraf sergisi de açıldı.