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Vucic: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek sürecek

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'da ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve AB üyelik sürecine desteklerini yineledi. İki ülke ayrıca gıda güvenliği alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikalarını sürdüreceklerini belirtti.

Vucic, Sırbistan'ı ilk kez ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vucic, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi dahil birçok farklı konuyu ele aldıklarını söyledi.

Vucic, ülkesinin tüm Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin toprak bütünlüğüne destek verdiğinin altını çizerek, "Buna Ukrayna'nın toprak bütünlüğü de dahil. Bu ilke dahilinde politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun bir 'ama'sı yok." dedi.

Ukrayna ile Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini de görüştüklerini anlatan Vucic, "Sırbistan, Ukrayna'nın AB yolculuğuna her zaman tam destek verecek." diye konuştu.

Vucic, Ukrayna'nın AB üyelik sürecini hızlı şekilde tamamlamak istemesini anladıklarını belirterek, Sırbistan'ın çeşitli siyasi nedenlerle yakın zamanda AB üyeliğinin "mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Sırbistan Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketici Koruma Servisi arasında hayvan sağlığı ve gıda güvenliği alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA
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