Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Hatib'i kabul etti - Haberler

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Hatib'i kabul etti

AA - Filip Stevanovic - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Kalkınma Fonu Başkanı Ahmed bin Akil el-Hatib Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Hatib'i kabul etti BELGRAD (AA) – Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Suudi Arabistan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Kalkınma Fonu Başkanı Ahmed bin Akil el-Hatib Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Hatib'i kabul etti

BELGRAD (AA) – Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Kalkınma Fonu Başkanı Ahmed bin Akil el-Hatib'i Belgrad'da kabul etti.

Vucic ile Hatib, başkent Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ekonomi, ulaşım ve enerji alanında yapılabilecek projeler ele alındı.

Suudi Arabistanlı yatırımcıları ülkesine davet eden Vucic, Suudi Arabistanlı ve Sırp iş insanlarının ortak projeler yapmasını istedi.

Vucic, Suudi Arabistan'ın Belgrad'da diplomatik temsilcilik açmasını umduğunu, bunun iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi hale getireceğini kaydetti.

AA / Filip Stevanovic - Güncel

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