Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, görevinden istifa edip başbakan adayı olabileceğini açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini belirtti.

Vucic, Sırbistan'da yayın yapan Radyo Belgrad'a verdiği röportajda, siyasi hayatına ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

İstifa edip başbakan adayı olmayı düşündüğünü dile getiren Vucic, "Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyi planlıyorum, belki üç-dört ay içinde ya da daha önce de olabilir. Sizleri bilgilendireceğim, merak etmeyin kimse için sürpriz olmayacak. Cumhurbaşkanlığı makamında kitaplarımı toplamaya başladım. Görevim süresince bana hediye edilen 1200 kitabı bağışlayacağım." diye konuştu.

Seçimlerle ilgili hazırlayacakları aday listelerine genç isimleri ve öğrencileri de ekleyeceklerini kaydeden Vucic, 27 Haziran'da düzenleyecekleri mitingde önemli mesajlar vereceklerini ve izlenecek yol haritasını vatandaşlara açıklayacağını ifade etti.

Vucic, ayrıca 28 Haziran'da yapacakları tatbikatta ise yeni bazı insansız hava araçlarını ilk kez sergileyeceklerini ve yeni savunma sistemlerini tanıtacaklarını bildirdi.