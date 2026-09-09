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Sırbistan Cumhurbaşkanı, meclisi feshettiğini ve erken seçimin 25 Ekim'de yapılacağını duyurdu

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Meclisi fesheden kararnameyi imzaladı ve erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Meclisi fesheden kararnameyi imzaladı ve erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Vucic, halka sesleniş konuşmasında, ülkede uzun süredir devam eden siyasi gerilimler ve toplumdaki bölünmeler nedeniyle seçimlerin gerekli olduğunu belirtti.

Aleksandar Vucic, " Sırbistan, son 1,5 yılda iç siyasi sahnede büyük çalkantılar yaşadı. Bu çalkantılar yalnızca ülkedeki siyasi partiler ve aktörler arasındaki çatışmalardan kaynaklanmadı, yabancı güçlerin de ciddi müdahaleleri oldu." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Ulusal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnamenin içeriğini de okuyan Vucic, kararın Sırbistan Anayasası'nın 109. maddesi ve hükümetin 7 Eylül 2026 tarihli gerekçeli teklifi uyarınca alındığını kaydetti.

???????"17 Aralık 2023'te seçilen Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisini feshediyorum." diyen Vucic, erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılması için alınan kararı da imzaladığını duyurdu.

Kaynak: AA
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