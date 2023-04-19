Sırbistan, AB'nin Kosova ile vize serbestisi kararını tepkiyle karşıladı

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Avrupa Parlamentosunun (AP) Kosova pasaportu sahipleri için Avrupa Birliği'ne (AB) vizesiz seyahat imkanı tanınması kararını onaylamasına tepki gösterdi.

Dacic, Sırbistan'da yayın yapan yerel televizyon kanalında katıldığı programda, AP'nin, Kosova pasaportu sahiplerine AB'ye vizesiz seyahat imkanı tanınması kararını değerlendirdi.

Kosova'ya vize serbestisi verilmesine karşı olmadıklarını ancak kararın verildiği dönemi doğru bulmadıklarını ifade eden Dacic, bu dönemde verilen kararın "ödül" niteliği taşıdığını kaydetti.

Dacic, Kosova'nın vize serbestisi için hiçbir şartı yerine getirmediğini savunarak, bu şartların başında Kosova'da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması olduğunu söyledi.

" Sırbistan'ın Kosovalı yetkililerle, AB'nin arabuluculuğuyla diyaloğa girmesinin yararlı olup olmadığı" sorusunu Dacic, "Bir çizgi çekebiliyorsak, Sırbistan'ın diyaloğa katılmasının yararlı olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı

AP Genel Kurulunda dün gerçekleştirilen oylamanın ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kosova vatandaşlarının herhangi bir 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden AB'ye ve AB vatandaşlarının Kosova'ya gitmelerine izin verilecek." bilgisi verilmişti.

Kosova'nın 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak ilan ettiği bağımsızlığı, halihazırda Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB üyesi tarafından tanınmıyor.

Kosova, Aralık 2022'de AB'ye resmi üyelik başvurusu yapmıştı.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.