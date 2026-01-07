Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Bayburt'ta, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi, soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyü sınırları içinde bulunan ve adını da bu köyden alan şelale, doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Bazı ziyaretçiler de buzla kaplanan şelaleyi fotoğrafladı.

Ziyaretçilerden Nazlı Argan, AA muhabirine, şelalenin buzla kaplı halini merak ettiği için bölgeye geldiğini söyledi.

Şelalenin buzla kaplı halinin güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Argan, bölgenin dört mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu aktardı.