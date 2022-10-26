SIRA BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ, DURAN KALBİ PERSONELİN MÜDAHALESİYLE YENİDEN ÇALIŞTIRILDI Güncel Haberler ELAZIĞ'da su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçiren N.A.?nın (80) duran kalbi, personelin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. ELAZIĞ'da su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçiren N.A.?nın (80) duran kalbi, personelin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. N.A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Belediyeye ait su tahsilat şubesine sabah saatlerinde fatura yatırmak için gelen N.A., sıra beklerken fenalaştı. N.A.?ya tahsilat şubesindeki personel müdahale etti. N.A.?nın duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan N.A., tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kalp Krizi su Güncel Haberler

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