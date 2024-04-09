Sinop Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Türkmen, KVKK karikatür yarışmasında ikinci oldu

Adalet Bakanlığına bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından liseler arasında düzenlenen karikatür yarışmasında Sinop Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Türkmen, ikinciliği kazandı.

KVKK tarafından kişisel verilerin önemi ve dijital dünyada kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması" konusunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen ulusal karikatür yarışmasında lise öğrencisi Türkmen, ikinci oldu.

Karikatürist ve görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu'nun Boyabat Gençlik Merkezindeki resim ve karikatür atölye çalışmalarında da yer alan Türkmen, 5 bin lira ödül almaya hak kazandı.

Türkmen, ödülünü 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek törenle alacak.

Aşkın Ayrancıoğlu, Zeynep Türkmen'in 3 yıldır karikatür çalıştığını belirterek, "Bu süreçte ulusal ve uluslararası yarışmalardan çok sayıda ödül kazanan, eserleri çeşitli sanat dergileri ve karikatür albümlerinde, sergilerde yer alan Zeynep'in başarıları, gençlerimizin istediğinde ve emek verdiğinde sanat alanında büyük başarılara ulaşabileceğinin kanıtı oluyor. Zeynep'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.