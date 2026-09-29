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Sinop Valiliği, saatte 75 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınaya karşı uyardı

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Sinop Valiliği, kentte fırtına hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Açıklamada, 30 Eylül Çarşamba sabahına kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Sinop'ta fırtınanın hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Doğu Karadeniz'in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.

Kentte fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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