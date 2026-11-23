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Sinop'ta saatteki hızının 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada vatandaşlardan, sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına dolayısıyla ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA