Haberler

Sinop'un Türkeli İlçesinde Oruş Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Gencek köyünde çıkan örtü yangını, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Gencek köyünde otluk alanda yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.