Sinop'un Türkeli İlçesinde Oruş Yangını Kontrol Altına Alındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Gencek köyünde çıkan örtü yangını, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Gencek köyünde otluk alanda yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel