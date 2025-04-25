Sinop'un Gerze İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
R.U. idaresindeki 34 FIZ 74 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C.A'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan C.A. sağlık ekiplerince, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel