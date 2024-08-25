Sinop'un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Yenikent köyünde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda samanlık kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent köyünde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ve Gerze Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.