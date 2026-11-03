Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü törenle kutlandı

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Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethinin 812. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında Alaaddin Camisi'nde şehitler için dua edildi. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde devam eden etkinlikte, "Benim fetih destanım Sinop 1214" konulu yapay zeka kısa film gösterimi yapıldı.

Kutlamalar çerçevesinde Selçuklular döneminde kenti çeviren surlara giriş yeri olan Lonca Kapısı'nda düzenlenen tören ise şehitler için fetih selası ve kapıda yer alan kitabelerin okunmasıyla başladı.

Daha sonra Jandarma Mehteran Komutanlığı ekibi eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Lonca Kapısı önünden başlayan yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi.

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tören ise Jandarma Mehteran Komutanlığı ekibinin gösterisiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un fethinin 812. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihin bir milletin hafızası, kimliği ve yol haritası olduğunu vurgulayan Özarslan, tarihini bilmeyen milletlerin başka medeniyetlerin gölgesinde yaşamaya mahkum olacaklarını dile getirdi.

Geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğini de inşa edemeyeceğine dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Eğer tarihimizi bilmezsek, tarihimizi öğrenmezsek başkalarının tarihine, onların kahramanlarına, onların coğrafyasına hayran oluruz. Bizim başkalarının hayali kahramanlarına ihtiyacımız yok. Bizim kendi gerçek kahramanlarımız var. Bizim Alparslan'ımız var, İzzeddin Keykavus'umuz, Fatih'imiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Önce kendi tarihimizi, kendi medeniyet değerlerimizi, kendi kahramanlarımızı bileceğiz. Kendi coğrafyamıza, kendi vatanımıza sımsıkı sarılacağız. Tarihimizi, kahramanlarımızı her daim kalplerimizde yaşatmalıyız."

Daha sonra, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyeleri verildi.

Tören, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerince verilen konserin ardından sona erdi.

Kaynak: AA