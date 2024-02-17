Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Erfelek ilçesinden Sinop kent merkezi istikametine seyreden otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Erfelek ilçesinden Sinop kent merkezi istikametine seyreden Ramazan D. idaresindeki 57 AS 198 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.