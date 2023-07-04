Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bülbülü köyünde S.Ö'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin çalışması sonrası söndürüldü.

Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. ???????