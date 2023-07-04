Üye Girişi
Haberler
Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı

Güncel Haberler

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Bülbülü köyünde çıkan yangında S.Ö'ye ait tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bülbülü köyünde S.Ö'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin çalışması sonrası söndürüldü.

Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. ???????

Kaynak: AA / Erkan Aksu - Güncel

Erfelek Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title