Sinop'un Durağan ilçesinde sivrisinekle mücadele toplantısı yapıldı
Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakam Celal Güngör başkanlığında sivrisinekle mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantıda muhtarlara sivrisinekle mücadele yöntemleri ve içme suyu temizliği konularında bilgilendirme yapıldı.
Sinop'un Durağan ilçesinde sivrisinekle mücadele toplantısı yapıldı.
Kaymakam Celal Güngör başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara sivrisinekle mücadele kapsamında yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda ayrıca içme suyu temizliği, su depolarının bakım ve onarımları konularında da katılımcılara bilgiler aktarıldı.
Kaymakam Güngör toplantıda yetkililerden görüşülen konuların takibinin titizlikle yapılmasını istedi.