Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Kerim köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kerim köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi İtfaiyesi ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.