Boyabat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Boyabat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Boyabat'ta bir üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı kısmında hasar meydana geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Sefa Mahallesi'nde üç katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Alevleri görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
