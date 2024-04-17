Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Umut Baykan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Hamdi Mert Tunca yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Umut Baykan'ın (22) kullandığı 55 AKL 514 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Daha sonra yola devrilen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Hamdi Mert Tunca (19) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.