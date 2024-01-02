Sinop'un Ayancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
Sinop'un Ayancık ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Yalı Mahallesi Prof. Dr. Sedat Demircan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan A.S.T'den (53) haber alamayan komşuları, durumu emniyete bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, A.S.T'yi hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.S.T'nin cesedi, incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.