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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası çamurlu su Karadeniz'i kahverengiye çevirdi

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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası çamurlu su Karadeniz'i kahverengiye çevirdi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçık Karadeniz'e ulaşarak denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Kıyı şeridinde geniş bir alanda görülen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçık, Karadeniz'in rengini kahverengiye dönüştürdü.

İlçedeki yağış sonrası debisi yükselen dereler, beraberinde getirdikleri balçık ve toprağı Karadeniz'e taşıdı.

Çamurlu suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi oluştu, suyun rengi geniş bir alanda kahverengi oldu.

Denizdeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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