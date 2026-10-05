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Sinop Türkeli'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Sinop Türkeli'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden alev çıktı. Sürücü durumu itfaiyeye bildirdi; Türkeli Belediyesi ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kayabaşı mevkisinde seyir halindeki Y.Ş. idaresindeki 55 ABT 386 plakalı otomobilin motor bölümünden alev çıkmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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