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Türkeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Türkeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Sinop'un Türkeli ilçesi Kuşçular köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otluk alanda meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

Kuşçular köyü Kuzsökü mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekibleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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