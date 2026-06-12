Türkeli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili sergiyi gezerek bilgi aldı, kursiyerlere başarı belgeleri verildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi binasında açılan sergide, yıl boyunca kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi.
Açılışa katılan Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, sergiyi gezerek ürünler hakkında kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı.
Kaymakam Kandemir, ayrıca kursiyerlere başarı belgelerini verdi.
Etkinlik, davetlilere ikram yapılması ile son buldu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan