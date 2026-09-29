Haberler

Sinop Tarım ve Orman Müdürlüğü doğadan toplanan mantarların tüketimine karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Müdürlük, uzmanına danışılmayan ve kaynağı belli olmayan mantarların tüketilmemesini istedi.

Sinop Tarım ve Orman Müdürlüğünce vatandaşlara, tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, doğadan toplanan mantarların, uzmanlara danışılmadan kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynağı belli olmayan mantarlardan uzak durulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Görünüşü, rengi veya kokusu bir mantarın güvenli ve yenilebilir olduğunu göstermez. Bu nedenle doğadan toplanan mantarlar, uzmanına danışılmadan kesinlikle tüketilmemelidir. Ayrıca vatandaşlarımız tanımadıkları mantarları toplamamalılar ve tüketmemeliler. Kaynağı belli olmayan mantarlardan uzak durmalılar."

Kaynak: AA
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

Türk futbolunda deprem: Soruları böyle vermişler
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak
Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Çiftçilerin kabusu için yolun sonu

FETÖ operasyonunda 20 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!