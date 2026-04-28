Haberler

Sinop'taki Sarıkum Tabiat Koruma Alanı'nda bahar canlılığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta 489 hektarlık Sarıkum Tabiat Koruma Alanı, yılın her dönemi farklı türlerdeki kuşlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Sinop'ta 489 hektarlık Sarıkum Tabiat Koruma Alanı, yılın her dönemi farklı türlerdeki kuşlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Kent merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Sarıkum köyü sınırlarında bulunan koruma alanı, göl ile deniz arasında oluşan özgün kumul yapısı ve geniş bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Baharla birlikte canlanan birinci derece doğal sit alanı statüsüne sahip alan, yılın her döneminde farklı kuş türlerine üreme ve konaklama imkanı sağlıyor.

Özellikle tepeli karabatakların önemli üreme merkezlerinden biri olan alanda, dikkuyruk ördeği, küçük gümüş martı ve su tavuğu gibi türler de gözlemleniyor.

101 hektarlık bölümü gölle kaplı alanda oluşturulan gözlem noktaları sayesinde kuş gözlemcileri bölgeyi yakından takip edebiliyor.

Son dönemde doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çeken Sarıkum Tabiat Koruma Alanı dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu