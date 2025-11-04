Haberler

Sinop'taki Bazalt Kayalıkları Sonbahar Renkleriyle Şaşırtıyor

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesindeki Kurusaray köyünde bulunan 5 milyon yıl önce oluşan bazalt kayalıkları, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. 40 metreyi bulan altıgen prizma sütunlardan oluşan bu doğal zenginlik, doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Sinop'un Boyabat ilçesi Kurusaray köyünde volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkları, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

Birbiri ardına sıralanmış 3 vadiyi kapsayan 10 hektarlık alandaki bazalt kayalıkları, boyları 40 metreyi bulan altıgen prizma şeklindeki büyük sütunlardan oluşuyor.

Kentin önemli doğal zenginlikleri arasında yer alan bazalt kayalıkları tabiat anıtı, sonbaharda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının birleşimiyle eşsiz manzaralar sunuyor.

Doğaya iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan tabiat anıtı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Bölgeyi ziyaret eden Abdurrahman Enes Karakuş, AA muhabirine, bazalt kayalıklarını ilk kez görme fırsatı yakaladığını söyledi.

Gördüğü manzaraya hayran kaldığını vurgulayan Karakuş, "Boyabat'ta yaşamama rağmen daha önce hiç gelmemiştim. Sonbaharın renkleriyle çok güzel bir görüntü oluşmuş. Buraya gelmeyenlere kesinlikle öneriyorum." dedi.

Kağan Aktay ise arkadaşlarıyla bölgeyi gezmeye geldiklerini anlatarak, "Buraya yakın bir köyde yaşıyorum ancak arkadaşlarım daha önce gelmemişti. Tabiat anıtının güzelliklerini onlara göstermek istedim. Hepimiz buradan çok keyif aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
