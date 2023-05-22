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Sinop'ta yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Sinop'ta yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Güncel Haberler

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı.

Merkez Mahallesi'nde evinin bahçesinde yaralı ve bitkin balaban kuşunu fark eden bir vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu vatandaştan teslim aldı.

Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Saraydüzü Sinop Güncel Haberler

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