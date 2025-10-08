Haberler

Sinop'ta Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Sinop'ta akşam saatlerinde yaşanan gök gürültülü sağanak, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor durumda kalırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı.

Sinop'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı bölgelerde rögarlar tıkandı.

Sinop Belediyesi ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
