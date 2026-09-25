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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Sinop'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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