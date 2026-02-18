Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerdeki aramada 79,2 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü