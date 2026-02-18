Haberler

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 79,2 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerdeki aramada 79,2 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü

Kaynak: AA " / " + Gökhan Gücüklüoğlu -
Haberler.com
