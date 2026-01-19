Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki adreslere düzenledikleri baskında uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel