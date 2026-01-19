Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.