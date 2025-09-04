Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 15,72 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi takibe alındı.

Şüphelilerin üzeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 15,72 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
