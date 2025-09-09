Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 zanlının üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.