Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 zanlının üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel