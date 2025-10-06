Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 29 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.