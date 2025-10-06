Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, zanlıların üst, araç ve ikametlerinde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 29 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
