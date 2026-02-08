Haberler

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sırasında 6 bin 245 uyuşturucu hap ve suç gelirine el konuldu.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 6 bin 245 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Evli çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin sır ölümü! Feci halde bulundular
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın