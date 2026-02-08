Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sırasında 6 bin 245 uyuşturucu hap ve suç gelirine el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 6 bin 245 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.