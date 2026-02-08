Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 6 bin 245 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.