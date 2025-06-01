Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 443 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce ilçe merkezindeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılara ait evde ve araçta yapılan aramada, 443 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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