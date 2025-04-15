Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonları: 75 Operasyonda 158 Gözaltı

Sinop'ta, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 3 ayında düzenlenen 75 operasyonda gözaltına alınan 158 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Vali Mustafa Özarslan, beraberinde Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte yürütülen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Özarslan, burada yaptığı açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı tavizsiz bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Asayiş olaylarının önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması noktasındaki çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, bunların yanında uyuşturucuyla mücadelelerinin de kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

Özarslan, kent genelinde devletin ortaya koyduğu güçlü iradesi ve kolluk kuvvetlerinin üstün gayretiyle uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenlik birimlerimizin, şehrimizin asayişini ve trafik güvenliğini temin etmek için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Özellikle, halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı tavizsiz bir mücadele içindeyiz. Asayiş olaylarında aydınlatma oranımızı artırarak suçluların adalet önüne çıkarılmasını sağlıyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede, gençlerimizi zehirleyen torbacılara göz açtırmıyoruz. Hem sokak satıcılarına hem de ilimizin uyuşturucu madde nakletmeye çalışan zahir tacirlerine, yılın ilk üç ayında büyük darbe indirdik. Gerçekleştirdiğimiz 75 operasyonda 158 şüpheliyi yakaladık. 40 zehir tacirini hak ettikleri cezaevine teslim ettik."

Kentin huzurunu bozmaya kalkışan suçlulara, sokak kabadayılarına, suçta böbürlenenlere müsaade etmeyeceklerini de aktaran Vali Özarslan, "Sinop Valisi olarak sizlere söz veriyorum. Sinop'umuzun huzurunu bozmaya kalkışan suçlulara, sokak kabadayılarına, suçta böbürlenenlere müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Her an enselerinde olacağız." diye konuştu.