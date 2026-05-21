Sinop'ta kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte keşkek, mısır ekmeği, Boyabat ezmesi gibi yöresel lezzetler tanıtıldı. Vali Özarslan, kentin gastronomi kültürünün zenginliğine dikkat çekti.

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında kentin yöresel lezzetlerinin tanıtımının yapıldığı etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara keşkek, mısır ekmeği, Boyabat ezmesi, pekmezli köy helvası ve nokul ikram edildi.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, stantları gezerek yemekler hakkında bilgi aldı.

Özarslan, Sinop'un farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan köklü bir şehir olduğuna işaret ederek, "Yemek kültürü yalnızca temel bir ihtiyaç değildir. Biz toplu halde sofrada buluşup onun coşkusunu yaşayan bir milletiz. Yemek, birbirimize sevgimizi ifade ettiğimiz önemli bir alandır." dedi.

Sinop'un coğrafi işaretli 13 ürüne sahip olduğunu vurgulayan Özarslan, bunların 7'sinin gıda ürünü olmasının kentteki gastronomi kültürünün zenginliğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
